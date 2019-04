Charlize Theron : à 3 ans, son fils Jackson lui a annoncé qu'il était une fille

Également maman d'une petite August, 3 ans, qu'elle a adoptée en 2015, elle a expliqué qu'elle ne cherchait pas à faire entrer ses enfants dans un quelconque moule. "Elles sont nées telles qu'elles sont, là où elles peuvent grandir comme elles le veulent. Et ce n'est pas à moi de décider quoi que ce soit. Mon rôle en tant que parent est de les célébrer, de les aimer et de m'assurer qu'elles ont tout ce dont elles ont besoin pour être qui elles veulent être. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que mes enfants aient ce droit et qu'elles soient protégées", a-t-elle conclu.