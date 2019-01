Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam démentent les rumeurs de séparation

Ils en ont assez. En couple depuis 2017, Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam ont décidé de faire une mise au point sur les rumeurs de séparation qui circulent à leur sujet. "Mademoiselle Charlotte Casiraghi et Monsieur Dimitri Rassam, harcelés par la presse à scandale, apportent un démenti formel à toutes rumeurs non fondées de séparation que celle-ci fait circuler à leur égard", peut-on lire sur un communiqué de presse transmis par leur attaché de presse et partagé sur le compte Twitter du journaliste de l'AFP, Jean-François Guyot.





"L'explication de cette information cynique et mensongère est simple : conflictualiser une situation qui ne l'est pas et ne l'a jamais été, a pour but de lui donner du prix, car l'annonce d'une séparation correspond toujours à une bonne motivation d'achat. Compte tenu de la nocivité de cette rumeur pour eux-mêmes, leurs enfants mineurs et leurs proches, ils sont convenus de demander à leur avocat d'engager toutes poursuites judiciaires", concluent la princesse monégasque et le producteur de cinéma.