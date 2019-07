"Cher gouvernement, pouvez-vous m'expliquer ces images ?" : Marion Cotillard indignée par les tirs de gaz lacrymogènes contre des militants écolos

Ils marchent tous les vendredis pour le climat. Mais ce vendredi 28 juin, les militants écologistes rassemblés à Paris ont été ciblés par des jets de gaz lacrymogènes de la police, qui cherchait à les déloger du pont qu'ils bloquaient. Une scène captée par la caméra du journaliste Clément Lanot et partagée sur Instagram par Greta Thunberg, la jeune activiste suédoise de 16 qui a lancé le mouvement "Fridays for the future".





"Aujourd'hui, des activistes pour le climat pacifiques et des étudiants en grève à Paris ont été aspergés de gaz lacrymogènes. Le même jour, il a fait 45,9°C en France en juin (...). Regardez la vidéo et demandez-vous : qui défend qui ?", a lancé la jeune femme en commentaire.