"Choqué et effrayé" : le rappeur ASAP Rocky raconte le déroulé de la rixe qui l'a conduit devant un tribunal suédois

Jeudi, la défense a remis en cause la version et la fiabilité des faits racontés par la victime, un Afghan de 19 ans qui dit avoir été "frappé" par quatre personnes. "Deux (d'entre elles) ont essayé de me couper avec du verre", avait-t-il déclaré en persan, à l'issue de la première journée d'audience. Le procès doit se poursuivre jusqu'à vendredi mais pourrait être prolongé d'après le juge, le tribunal n'ayant pas encore entendu de témoins. La justice suédoise pourrait mettre le verdict en délibéré et statuera sur la libération ou le maintien en détention d'ASAP Rocky dans l'attente de la décision.