"Choqué" par les propos de Berléand sur les Gilets jaunes, Bigard appelle à la "révolution"

C'est peu dire qu'il n'a pas apprécié la sortie de François Berléand. Jean-Marie Bigard fait partie des Français à avoir été énervé par les propos du comédien, qui a affirmé samedi sur RTL en avoir sa claque des Gilets jaunes. "Je suis choqué parce qu'il démarre sa phrase en disant 'ils ne se rendent pas compte qu'il y a des gens qui travaillent'. Mais les Gilets jaunes travaillent, hein !", a réagi l'humoriste lundi 11 février dans "Touche pas à mon poste", lors d'un débat "choqué ou pas choqué" organisé par Cyril Hanouna.





"Ce n'est pas des clochards, pas de demandeurs d'emploi, c'est pas des mecs qui veulent du fric, c'est des mecs qui bossent putain de leur ère toute leur vie et puis le 20 du mois ils n'ont plus rien ! C'est des mecs en colère", a poursuivi Jean-Marie Bigard, lançant un appel à la révolte. "Je souhaite que les Gilets jaunes deviennent une révolution mondiale. On est champions du monde de la révolution et je souhaite qu'on aille à la chasse aux gros, pas à la chasse aux petits", a-t-il martelé.