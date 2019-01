Chris Pratt fiancé à la fille de Schwarzy : Dieu leur a donné la foi

Quand on aime, on ne compte pas. Surtout pas les mois. Visiblement très épris l'un de l'autre, Chris Pratt et Katherine Schwarzenegger ont passé la vitesse supérieure en annonçant leurs fiançailles lundi 14 janvier. "Douce Katherine, je suis si heureux que tu aies dit oui ! Je suis ravi de t'épouser", a écrit sur Instagram le comédien, en légende d'une photo le montrant dans les bras de sa future femme. Si la fille d'Arnold Schwarzenegger cache son visage, elle prend bien soin de mettre en évidence l'énorme diamant qu'elle arbore désormais à l'annulaire gauche.





Le couple a officialisé sa relation il y a un mois tout pile, à l'occasion du 29e anniversaire de la jeune femme. Toujours sur les réseaux sociaux. C'est là aussi que l'interprète de Starlord dans "Les Gardiens de la Galaxie" avait étalé ses talents de déménageur en fin de semaine dernière. Le signe d'une installation avec sa compagne ? Sans aucun doute, même si le principal intéressé n'a rien confirmé.