Chris Pratt, la star des "Gardiens de la galaxie", s'est remarié avec la fille d’Arnold Schwarzenegger

De son son côté People a révélé une partie de la playlist de la soirée. Les mariés et leurs invités auraient ainsi dansé au son de “24K Magic” et ”Uptown Funk” de Bruno Mars, "Sweet Caroline" de Neil Diamond, "Don’t Stop Believin" de Journey ou encore "Party in the U.S.A." de Miley Cyrus. Auraient-ils oublié "Come and Get Your Love" de Redbone, le tube des "Gardiens de la galaxie" repris depuis dans la pub d'un opérateur téléphonique français ? Difficile à croire...