Chrissy Teigen et John Legend annoncent attendre un 3e enfant dans le nouveau clip du chanteur

Le mannequin de 34 ans et l'artiste de 41 ans cultivent depuis des années l'image d'une famille parfaite sur leurs réseaux sociaux respectifs et dans les clips de Monsieur, qui ont marqué chaque étape de leur relation. Du très beau All of me, tourné une semaine après leur mariage en 2013 au lac de Côme, au tendre Love me now qui célébrait la naissance de leur fillette. John Legend en a bien conscience mais a tenu à rappeler qu'il ne fallait pas toujours se fier à ce qu'on voyait. "Nous sommes très reconnaissants pour notre famille mais tout le monde a des problèmes. Ne pensez pas que vous êtes seul si vous vous disputez avec votre époux", a-t-il expliqué en direct sur YouTube juste avant de présenter son dernier clip.

"Nous avons des manières différentes de communiquer et nous devons juste trouver la meilleure façon d'échanger. On grandit ensemble, on suit une thérapie. On prend soin l'un de l'autre et on écoute les besoins de chacun", a-t-il ajouté. Une honnêteté qui en rappelle une autre. Chrissy Teigen et John Legend n'ont jamais rien caché des difficultés qu'ils avaient rencontrées pour avoir un enfant. La jeune femme avait notamment raconté le long chemin de croix de la fécondation in vitro, qui a permis au couple de concevoir ses deux aînés.