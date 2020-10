Chrissy Teigen et John Legend ont perdu leur bébé

C'est une bien triste nouvelle. Chrissy Teigen et John Legend ont perdu le bébé qu'ils attendaient. Déjà parents de Luna, 4 ans, et Miles, 2 ans, le couple avait officialisé la grossesse de la mannequin dans une vidéo qui accompagnait la sortie de la chanson Wild le jeudi 14 août. Ce jeudi 1er octobre, la maman, qui avait connu un début de grossesse compliqué en devant être alitée, a annoncé sur son compte Instagram que le bébé n'avait pas survécu.

"Nous sommes sous le choc et dans la douleur, celle dont on entend parler, celle que nous n’avons jamais ressentie avant. Nous n’avons jamais été capable d’arrêter mes saignements et de donner au bébé ce dont il avait besoin malgré les sacs et les sacs de transfusion sanguine. Ce n’était juste pas assez", a expliqué Chrissy Teigen qui a publié une série de clichés poignants en noir et blanc. On peut y voir la maman en larmes sur la table d'opération ainsi que des clichés du couple seul puis en compagnie de son bébé enveloppé dans une couverture.