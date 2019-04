Elie Semoun était avec Christian Quesada à l'école : "Quand je pense que je me suis fait casser quand j'ai dit qu'il était bizarre..."

Des excuses acceptées quelques jours après par le principal intéressé. "J'ai trouvé ça très élégant", avait réagi Christian Quesada sur BFMTV. "Effectivement, dans cette classe, on était plutôt bons potes et on était tous les deux originaux. 'Débile de la classe', je ne pense pas, sauf que j'avais effectivement peut-être un état d'esprit un petit peu marginal à l’époque."





Deux ans plus tard, Elie Semoun est revenu ce lundi sur cette mini-polémique… de nouveau dans "Les Grosses Têtes" de RTL ! Alors que l’un des invités venait de faire une blague sur les déboires judiciaires de Christian Quesada, mis en examen pour détention d’images pédopornographiques et corruption de mineurs.