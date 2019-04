Christine and the Queens en deuil après le décès de sa mère

Chris pourra compter sur le soutien de son frère Florentin, élu depuis 2014 à la Mairie du XIVe arrondissement parisien, mais aussi de ses fans qui se sont empressés de réagir sur les réseaux sociaux. "Prends le temps qu'il faut pour traverser cette épreuve. On est là, on pense à toi très fort et on t'embrasse", " Courage ! Je ne peux imaginer ce que tu ressens ! Please prend le temps qu’il te faut ! On sera là. Prend soin de toi et tes proches, on pense à vous", pouvait-on lire en commentaire de son tweet.