La comédienne Chyler Leigh, alias Lexie dans "Grey's Anatomy", fait son coming out

"Quand on m’a dit que mon personnage allait faire son coming out dans la saison 2, j’ai eu un déferlement de pensées et d’émotions, à cause de la responsabilité que je ressentais personnellement de bien mettre en scène l’expérience d’Alex. Ce que je n’ai pas réalisé, c’est à quel point la scène dans laquelle elle se révèle, allait prendre de l’ampleur au-delà du script et véritablement devenir un changement pour moi", a-t-elle expliqué . "J’avais l’impression que mon cœur allait sortir de ma poitrine à chaque prise. […] De la part du réalisateur, de la presse, des médias, du cast et des fans, j’entends encore que c’était l’une des scènes de coming out les plus réalistes qu’ils aient vues", se réjouit l'actrice.

Soulagée, Chyler Leigh explique pourtant que certains de ses proches n'ont pas supporté d'entendre la vérité. "Certains de mes très bons amis (dont quelques uns qui étaient fans de “Supergirl”) m’ont dit qu’ils ne regarderaient plus la série car Alex a pris une tournure qui n’est pas acceptable selon leurs croyances. Peu après, ils ont pris leurs distances, et au final, ma famille et moi nous sommes distanciés, perdant ainsi beaucoup de gens que nous aimons", déplore-t-elle.

Mère de trois enfants aujourd'hui âgés de 11 ans, 13 ans et 16 ans, Chyler Leigh est mariée depuis 2002 à l'acteur Nathan West, qui a cofondé avec elle le site Create Change. "Ça a été une longue et solitaire route pour mon mari et moi mais je peux dire avec tout mon coeur qu'après toutes ces années, nous découvrons encore ce qu'il y a au fond de nous et chez l'autre, mais durant ce voyage, nous avons appris à être fiers de qui nous sommes, peu importe le prix à payer", conclu Chyler Leigh qui a tenu à remercier sur Instagam tous ceux qui l'ont soutenue. "Je suis reconnaissante de voir plus clair, de mieux respirer, et je suis fière de contribuer à ce en quoi je crois, à coeur ouvert", a-t-elle écrit.