Cindy de "Koh-Lanta 2019" a donné naissance à son premier enfant

CARNET ROSE – La candidate de "Koh-Lanta, la guerre des chefs" a accouché de son premier enfant ce samedi 19 octobre. Une petite fille prénommée Alba, comme l'a révélé la jeune maman sur son compte Instagram.

La famille "Koh-Lanta" s'agrandit. Cindy, la candidate de la dernière édition du jeu d'aventures de TF1, a donné naissance à une petite fille prénommée Alba ce samedi 19 octobre. C'est le premier enfant de la jeune femme de 31 ans et son compagnon Thomas. "Alba. 19-10-19 à 10 h 3 kg 550, des bonnes joues, une grande gourmande c'est sur, 2 mains, 2 pieds, un super papa, et une maman géniale. Accouchement de rêve ! C'est que du bonheur", a annoncé la jeune maman sur son compte Instagram en légende d'une photo du bébé. Elle a également publié une story dans laquelle on la découvre à la maternité avec son compagnon. "Et alors on n'a pas accouché nous ce matin ?", s'amuse Cindy qui a l'air en grande forme. "Je me refais une petite beauté et je vous raconte !", promet-elle à ses fans.

C'est avec humour que la candidate de "Koh-Lanta" avait annoncé sa grossesse sur les réseaux sociaux le jour de la fête des mères en postant une photo où on la voyait penchée au-dessus de la cuvette des toilettes. "Cette fois-ci , ce n’est pas une gueule de bois... Mais bien la fin de 3-4 mois de nausées. Bien heureuse de vous annoncer en ce jour de fête des mères qu’en octobre un solide gaillard ou belle poulette viendra combler notre vie. Et pour reprendre les mots d’une personne que j’admire 'C’est le plus joli totem de la vie, une immunité pour l’éternité'", écrivait-elle.