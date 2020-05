Abdellatif Kechiche accusé d’agression sexuelle : l’affaire classée sans suite

L’an dernier, lors de la conférence de presse à Cannes de son dernier film "Mektoub My Love : Intermezzo", Abdellatif Kechiche avait taclé un journaliste qui venait de lui demander si cette enquête aurait pu remettre en question sa présence sur la Croisette. "Votre question essaye de me provoquer en tant qu'être. Vous parlez d'enquête de la police. Est-ce que Cannes a vérifié si... Je ne suis pas au courant d'une quelconque enquête !", avait-il affirmé. "Si vous voulez savoir d'un point de vue personnel, j'ai la conscience tranquille par rapport aux lois."

La veille, la projection de "Mektoub My Love : Intermezzo" avait choqué de nombreux festivaliers en raison d’une scène de sexe non simulée mettant en scène la comédienne Ophélie Bau. Cette dernière avait quitté la projection sans explication et n’était pas réapparue le lendemain auprès de l’équipe du film. Un scandale qui avait relancé les rumeurs au sujet des méthodes de travail du cinéaste, déjà dénoncées par Léa Seydoux, la star de "La Vie d’Adèle".

Quelques semaines plus tard, Abdellatif Kechiche s’en était pris à l’agent d’Ophélie Bau dans une lettre ouverte, l’accusant d’avoir monté la comédienne contre lui. "Si Ophélie avait exprimé la moindre gène et qu’elle ne souhaitait plus y participer, elle avait largement le temps d’y réfléchir et de me le signifier", avait-il déclaré au sujet de la scène au cœur du scandale.

Près d’un an après sa présentation à Cannes, "Mektoub My Love : Intermezzo" n’est toujours pas sorti en salles en raison du placement en liquidation judiciaire de Quat’Sous Films, la société de production du cinéaste.