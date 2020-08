Chadwick Boseman, héros du film "Black Panther", emporté par un cancer à 43 ans

Diagnostiqué avec un cancer du colon en 2016, Chadwick Boseman n'avait jamais publiquement parlé de son état et avait continué à tourner sur les plateaux des grands films hollywoodiens tout en subissant "d'innombrables opérations et chimiothérapie", a encore précisé sa famille. "C'était un vrai combattant. Chadwick a persévéré à travers tout cela", ont ajouté ses proches dans le communiqué.

Avec "Black Panther" sorti en salles en 2018, Chadwick Boseman était devenu le premier super-héros noir à qui un film de la franchise Marvel était entièrement consacré. Le film raconte le combat mené par le roi T'Challa pour défendre sa nation de Wakanda, la plus avancée de l'univers Marvel. Réalisé par Ryan Coogler, l'adaptation du comics de 1966 avait rassemblé, outre Boseman, un casting d'acteurs noirs parmi les plus prisés de Hollywood (l'oscarisée Lupita Nyong'o, Angela Bassett, Forest Whitaker, Daniel Kaluuya) et bénéficié d'un budget de production et de promotion faramineux.

Nominé pour l'Oscar du meilleur film - une première pour une adaptation de bande dessinée - et encensé par la critique, "Black Panther" avait généré plus d'un milliard de dollars de recettes au box-office. Ce film avait été célébré aux Etats-Unis comme un moment culturel important pour avoir renversé les stéréotypes en dépeignant un pays africain prospère accueillant des réfugiés et étendant sa technologie aux nations plus pauvres.