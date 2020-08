Joe Biden, Omar Sy, les superhéros Marvel... pluie d'hommages après la mort de Chadwick Boseman

HOMMAGES - La nouvelle de la mort de l'acteur Chadwick Boseman à l'âge de 43 ans, suscite de nombreuses réactions, à Hollywood mais pas seulement.

La disparition de l'acteur américain Chadwick Boseman à l'âge de 43 ans bouleverse bien au-delà du monde du cinéma. Depuis l'annonce de la triste nouvelle, le sujet le plus commenté sur les réseaux sociaux depuis plusieurs heures, les hommages se multiplient à commencer par celui de Joe Biden. "Le vrai pouvoir de Chadwick Boseman était plus grand que tout ce que nous avons vu à l'écran", écrit le candidat démocrate à l'élection américaine. "De Black Panther à Jackie Robinson, il a inspiré plusieurs générations et leur a montré qu'elles pouvaient être tout ce qu'elles voulaient - même des superhéros. Ma femme Jill et moi prions pour les siens dans ce moment douloureux."

"J'ai le coeur brisé", écrit pour sa part Kamala Harris, la colistière de Joe Biden dans un tweet accompagnant une photo où elle pose avec l'acteur. "Il était brillant, gentil, érudit et humble. Il est parti trop tôt mais sa vie a compté", souligne la sénatrice de Californie.

Chadwick Boseman était entré dans la légende grâce à son interprétation du superhéros noir Black Panther. "Ton héritage vivra pour toujours", peut-on lire dans un communiqué de Marvel Studios.

"Je suis absolument dévasté", écrit pour sa part Chris Evans, l'interprète de "Captain America" qui a partagé la vedette avec l'acteur dans plusieurs films de la saga Avengers. "Chadwick était spécial. Un être véritablement original. C'était un artiste profondément engagé en curieux. Il avait encore tant de choses fantastiques à créer. Je serai éternellement reconnaissant pour notre amitié. Repos en paix, Roi."

"Tu vas me manquer, mon pote. C'est absolument déchirant. Tu étais l'une des personnes les plus authentiques que j'ai jamais rencontrées", a réagi pour sa par Chris Hemsworth, l'interprète de Thor sur Instagram.

"Tout ce que j'ai à dire c'est que les tragédies que nous avons accumulées cette année sont rendues encore plus graves par la perte de Chadwick Boseman", écrit lui Mark Ruffalo, l'interprète de Hulk, pointant la mort du héros de Black Panther dans une Amérique meurtrie par les tensions raciales. "Quel homme, quel immense talent. Mon frère, tu étais l'un des plus grands de tous les temps et ta grandeur ne faisait que commencer."

"Chadwick était quelqu'un qui irradiait de pouvoir et de paix", écrit Brie Larson, l'interprète de Captain Marvel. "Il représentait bien plus que lui-même. Quelqu'un qui prenait vraiment le temps de savoir comment vous alliez et qui vous disaient des mots d'encouragements lorsque vous n'étiez pas sûr de vous".

Tom Holland, l'interprète de Spider-Man, a lui posté une photo où l'on voit Chadwick Boseman rendre visite aux patients d'un hôpital pour enfants. "Chadwick tu étais encore plus un héros hors de l'écran que sur l'écran. Un modèle non seulement pour moi sur un plateau, mais pour des millions de gens partout dans le monde. Tu as apporté de la joie et du bonheur à tant de gens et je suis fier de pouvoir dire que j'ai été ton ami."

Denzel Washington, qui avait financé une partie des études de Chadwick Boseman, a livré son sentiment auprès du magazine Entertainment Weekly. "C'était une âme douce et un artiste brillant, qui restera avec nous pour l'éternité à travers ses performances iconiques dans une courte mais illustre carrière. Dieu te bénisse Chadwick Boseman".

AFP

Installé à Hollywood, Omar Sy fait partie des stars françaises qui ont rapidement réagi à la mort de l'acteur. "Repose en paix, frère. Mes prières et mes pensées à ceux que tu aimais", a écrit l'acteur en commentaire d'une belle photo en noir et blanc.

La star du PSG et de l'équipe de France de football Kylian Mbappé s'est lui fendu d'un sobre "Rest in Peace", accompagné d'une colombe et d'un coeur...

Chadwick Boseman, 43 ans, luttait depuis quatre ans contre un cancer du colon. Il a tourné plusieurs films malgré la maladie comme "Da 5 Bloods", le dernier Spike Lee diffusé sur Netflix. On devrait le revoir l'an prochain dans "Ma Rainey's Black Bottom", aux côtés de Viola Davis.

Jérôme Vermelin