Le comédien Ansel Elgort, vu dans "Divergente", accusé d'agression sexuelle

C'est une nouvelle histoire d'agression sexuelle à Hollywood. Le comédien Ansel Elgort est accusé par une jeune femme de 17 ans d'avoir sexuellement abusé d'elle. Dans un témoignage publié sur Twitter, la victime présumée qui a depuis supprimé son compte Twitter, détaille les faits qui se seraient déroulés en 2014 après qu'elle ait contacté le jeune homme sur Snapchat. "Au lieu de me demander si je voulais arrêter car il savait que c'était ma première fois, que je sanglotais de douleur et que je ne voulais pas le faire, les seuls mots sortis de sa bouche ont été : 'Il faut forcer'", écrit la dénommé Gabby.

"J'ai eu l'impression que mon esprit n'était plus là, j'étais sous le choc. Avec mon 1,58 m et mes 45 kg, je ne pouvais pas me sauver", peut-on lire dans cette publication supprimée depuis, mais dont le site The Wrap a publié des captures. "Il a demandé à faire un plan à trois avec l'une de mes 'amies de la danse', mineure également, et je n'ai rien dit à personne parce qu'il disait que ça 'ruinerait ma carrière'", poursuit-elle, expliquant souffrir encore, des années après, de stress post-traumatique et de crises d'angoisse.