Avec ces 12 anecdotes, vous allez encore plus aimer Clara Luciani

COUP DE COEUR - Difficile, depuis un an, de passer à côté d'elle. Auréolée d'une victoire de la Musique il y a quelques mois, Clara Luciani continue sa divine ascension, et sera à l'affiche de plusieurs festivals de musique cet été. On vous en dit plus sur cette artiste qui, au-delà de son talent, touche par son naturel et son humilité.