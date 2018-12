Mathieu Kassovitz est-il devenu le meilleur ennemi des Gilets jaunes ?

Mathieu Kassovitz sur Twitter ? Un festival permanent ! Depuis qu’il s’est inscrit sur le réseau social, en 2013, l’acteur et réalisateur français enchaîne les clashs et les bons mots au gré de ses humeurs et de l’actualité du moment. On se rappelle qu’il s’était réjoui du braquage de la starlette américaine Kim Kardashian en tweetant "fier d’être parisien". Mais aussi qu’il a traité l’acteur Vin Diesel de "pompe à vélo" et de "baudruche pleine de vent", n’ayant toujours pas digéré leur collaboration compliquée sur "Babylon Babies", il y a dix ans.





En décembre dernier, c’est la police nationale qu’il qualifiait de "bande de bâtards" et de "bons à rien" pour avoir mobilisé 24 agents lors d’une opération anti-drogues au CHU de Nantes. Le député LR Eric Ciotti déplore ses propos avant de réclamer des poursuites ? "Je te bise Eric", ripostera-t-il en paraphrasant "Le Père Noël est une ordure". "Je te te bise et je te rebise. Je te prends, je te retourne et je te bise."