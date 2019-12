Sophie Marceau et Jean-Jacques Goldman "personnalités préférées des Français"

Dans le classement masculin, Jean-Jacques Goldman, au top depuis 2017, est suivi par les acteurs Omar Sy et Dany Boon. C'est son neuvième sacre à la tête du Top 50. Sophie Marceau est quant à elle en première position du classement féminin devant l'actrice Marion Cotillard et l'humoriste Florence Foresti. Fait intéressant : aucun homme ou femme politique ne figure parmi les top 25 de chaque catégorie.

Cela ne surprend plus personne : Jean-Jacques Goldman est de nouveau arrivé en tête du sondage annuel Ifop dit du "Top 50" des "personnalités préférées des Français". Seule nouveauté, l’indétrônable auteur-compositeur est rejoint sur la première place du podium par l'actrice Sophie Marceau, les nommant respectivement personnalités masculine et féminine préférées des Français.

Les Français choisis pour répondre à ce sondage ont été invités à choisir dix personnalités "qui comptent le plus pour vous aujourd'hui, et que vous trouvez les plus sympathiques" parmi les catégories hommes et femmes. L’enquête est menée auprès d’un échantillon de 1.003 personnes. "Représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus", l'échantillon d'interrogés pour le Top 50 ne représente toutefois que 0.001% de la population française.