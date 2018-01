Claude Lelouch s'est fait voler le seul exemplaire du scénario de son prochain film "Oui et Non"

Sale début d'année pour Claude Lelouch. Le réalisateur français multi-primé, s'est fait voler deux sacs contenant la "structure du scénario de son prochain film", indique nos confrères du Parisien. Cela aurait pu ne pas être si grave si le réalisateur avait une copie de ces écrits, or, il s'agissait-là, du seul exemplaire de "Oui et Non".





Autre bien d'importance également dérobés, des cahiers "couverts de notes, d'observation, de choses vues et prises depuis cinquante ans", déplore le réalisateur dans les colonnes du quotidien national. "On m'a dérobé les valises magiques, celles qui m’ont accompagné toute ma vie et dans lesquelles je puise matière à mon inspiration", dit-il.