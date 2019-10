Clément Rémiens lance un appel à l'aide adorable sur Instagram

APPEL- L'acteur Clément Rémiens a sollicité l’aide de ses milliers d'abonnés sur Instagram ce lundi pour retrouver le propriétaire d’un doudou abandonné en mer. Photo à l'appui, la star de la série Demain nous appartient de TF1 a trouvé une manière originale de sensibiliser à la protection de l'environnement.

Engagé dans une association de protection de l’environnement "Seta Mer", l’acteur phare de la série "Demain nous appartient" diffusée sur TF1 n'a pas hésité à demander lundi soir le concours de ses 323.000 abonnés sur Instagram pour une noble cause : une peluche perdue dans "les fonds marins". Désireux de rendre le doudou à son détenteur, il a lancé un appel à l'aide insolite pour en réalité sensibiliser à la cause écologique de ramassage de déchets en mer.

Localisée dans la ville balnéaire de Sète dans le sud de la France, l'association Seta Mer met en place des opérations de nettoyages sur les rives de l’étang de Thau. C'est à l'occasion d'une sortie plongée avec Antoine Brives, Sètois à la fibre écologique que Clément Rémiens a souhaité formaliser son engagement contre la dégradation de la planète.

"Antoine m’a appris à plonger. Je me suis toujours intéressé à l’environnement. Mon passage à Paris m’en avait un peu éloigné. Mais depuis que je suis à Sète, je suis vraiment sensibilisé. Et je me sens directement concerné…" a-t-il raconté au média occitan "Dis-leur". Forts de leur intérêt similaire à une cause sociétale actuelle, les deux jeunes hommes fondent Seta Mer afin de "pouvoir structurer nos actions, d’aller plus loin dans la sensibilisation. Notre objectif c’est de provoquer une prise de conscience".