Star de CNN, le chef américain Anthony Bourdain retrouvé mort en France

Il était la vedette de l’émission culinaire "Parts Unknown", diffusée sur la chaîne CNN. Le chef américain Anthony Bourdain, 61 ans, a été retrouvé mort dans une chambre d’hôtel en France ce vendredi. "C'est avec une extraordinaire tristesse que nous sommes en mesure de confirmer la mort de notre ami et collègue Anthony Bourdain", a indiqué la chaîne dans un communiqué.





Anthony Bourdain a été découvert dans sa chambre d'hôtel en France par son ami français, Eric Ripert, le co-propriétaire et chef du Bernadin, l'un des plus célèbres restaurants des Etats-Unis. Depuis 2017, il était le compagnon de l’actrice et réalisatrice italienne Asia Argento, l’une des accusatrices du producteur Harvey Weinstein.





Plus d'infos à suivre...