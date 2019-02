Booba ne veut pas combattre en Tunisie : Kaaris s'énerve et l'insulte violemment

De quoi rendre fou Kaaris, qui a posté une vidéo dans laquelle il dit tout le bien qu'il pense de Booba, qualifié de "s***pe bodybuildée". "Tu as demandé un contrat avec l’heure, le jour, la date et un grec. On t’envoie un contrat avec l’heure, le jour, la date et un grec, maintenant tu te chies dessus tu flippes, t’es une grosse s***pe et tout le monde le voit", a-t-il lancé très énervé.