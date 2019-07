Coming out de Lil Nas X : l'homosexualité dans le rap, un sujet encore tabou en France ?

Le rap français peut-il en dire autant ? "Les débats sur la question LGBT sont arrivés plus tard dans la société française qu'en Amérique et ça se ressent dans le milieu du rap", estime Arnaud Boisseau, porte-parole de l'association "STOP Homophobie" pour qui certaines stars hexagonales du genre démocratisent "cette vision de l'homme viril et l'illustrent dans leur clip où ils sont entourés de jeunes femmes à moitié dénudées et où le champagne et les billets coulent à flot. Je pense que nos rappeurs manquent de confiance en eux et se sentent obligés d'exposer une image de virilité poussée à l'extrême !".





Un coming out comme celui de Lil Nas X, s'il advenait, serait-il mal vu au sein du rap français ? Dans l'enquête de LCI, publiée en juillet 2017 (en lien ci-dessous), le jeune rappeur Monis expliquait avoir essuyé les refus de plusieurs labels, gênés par le fait qu’il soit "ouvertement homosexuel" et qu’il en faisait le thème de son opus. "On ne voulait pas miser sur moi, racontait-il. J’arrivais dans un monde réputé homophobe et ça n’allait pas ensemble". Il a fini par financer et diffuser son album par ses propres moyens.