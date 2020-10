Comme plusieurs millions d’Américains, Madonna a voté par anticipation pour l'élection présidentielle

Sur la forme, Madonna a profité de la procédure du vote anticipé, qui permet aux électeurs de faire leur choix plusieurs jours avant la date officielle de l’élection, soit par correspondance, soit en se rendant dans un bureau de vote prévu à cet effet. Mis en place aux Etats-Unis en 2004, ce dispositif a pour but de favoriser la participation. Et cette année, il prend une dimension toute particulière en raison de la pandémie de coronavirus.

Madonna Louise Ciccone… a voté ! Chemisier strict, lunettes de vue et cheveux teints en rose, la chanteuse américaine annonce dans un post Instagram publié ce lundi matin qu’elle vient tout juste de voter pour l’élection présidentielle du 3 novembre. "Sortez de chez vous et prenez vos responsabilités !", écrit-elle en légende de clichés accompagnés du hashtag #bidenharris2020. Sur le fond, rien de surprenant puisque la Material Girl affiche depuis plusieurs semaines son soutien au ticket démocrate.

C’est en tout cas l’avis de Michael McDonald, professeur de science politique de l’Université de Floride qui dirige le United States Elections Project. "Nous n’avons jamais vu autant de gens voter en avance pour une élection présidentielle", déclare-t-il dans The Independent. D’après lui, la participation pourrait atteindre jusqu’à 150 millions d’Américains, soit 65% des électeurs éligibles, le plus fort taux depuis… 1908 !

D’autres chiffres laissent penser que cet engouement profiterait avant tout à Joe Biden. En effet en Floride, dans l’Iowa, le Maryland, la Caroline du Nord, le New Jersey et la Pennsylvanie, les six Etats qui communiquent l’affiliation des électeurs, 54,8% des votes anticipés auraient été effectués par des électeurs démocrates, 21,9% par des électeurs républicains et 22,6% par des électeurs sans affiliation.