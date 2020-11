"Comme si Harvey Weinstein était assis sur ma poitrine" : Hugh Grant raconte son expérience du coronavirus

Autre manifestation du virus : la perte d’odorat. "Je marchais dans la rue un jour et j’ai réalisé que je ne sentais plus rien. J’ai vraiment paniqué parce qu’à l’époque, on commençait à peine à parler de ce symptôme. Je me suis mis à sentir les fleurs dans la rue, et rien (...) Alors j’ai commencé à respirer les poubelles, j’avais même envie de respirer les aisselles des passants", se souvient-il. "Finalement je suis rentré à la maison et je me suis aspergé le Chanel 5 de ma femme sur le visage. Je ne pouvais toujours rien sentir mais je suis devenu aveugle !".