"Comment pouvez-vous dormir la nuit ?" : Barbara Streisand publie un clip anti-Trump poignant

Et puis il y a Barbara Streisand. LA grande Barbara Streisand, icône de la musique américaine avec plus de 150 millions de disques vendus depuis les années 1960, des tonnes de Grammy Awards mais aussi l’Oscar de la meilleure actrice en 1986 pour son rôle dans "Funny Girl". Sans parler de sa performance inoubliable dans "A Star is Born", le remake du classique hollywoodien dont Bradley Cooper vient de réaliser une nouvelle version avec Lady Gaga.





Fidèle soutien du Parti démocrate, Barbara Streisand est aussi une femme engagée, soutenant la loi sur le mariage gay en Californie dans les années 2000. En mars 2017, elle a participé à la marche des femmes à Washington, une manifestation qui avait réuni près d’1 million d’opposants au président Donald Trump. Un combat qu’elle entend prolonger aujourd’hui avec l’album "Walls", qui sortira le 2 novembre prochain. Soit 4 jours avant les élections qui pourraient redéfinir la majorité au Congrès et au Sénat.