Concert de Nicki Minaj annulé à Bordeaux : la direction de la salle avance des problèmes de sécurité

Dans la salle, évidemment, c’est la consternation. D’autant plus que si Nicki Minaj a retweeté un second message de Gérard Drouot Productions affirmant qu'elle était présente sur place avec son staff, les fans n’ont guère apprécié de découvrir un peu plus tard une vidéo dans laquelle elle s’amuse à la "Foire aux plaisirs", une fête foraine organisée sur la populaire Place des Quinconces de Bordeaux.