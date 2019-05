"Le son était pourri" : les Spice Girls inaudibles pour leur retour sur scène, Mel B promet de faire mieux

Six mois que les fans ont les tickets en main. Alors forcément, les attentes étaient grandes de découvrir sur scène les Spice Girls presque au grand complet plus de 10 ans après leur dernière tournée. Emma Bunton, Geri Halliwell, Mel B et Mel C ont lancé leur Spice World 2019 sans leur copine Victoria Beckham vendredi 24 mai au Croke Park Stadium de Dublin. Une première sur laquelle elles travaillent depuis des semaines, comme en témoignent leurs nombreux posts sur les réseaux sociaux.





Mais les retrouvailles ont rapidement viré au fiasco pour certains spectateurs qui ont utilisé ces mêmes réseaux pour faire part de leur mécontentement. En cause ? Rien à avoir avec les rumeurs de liaison passée entre Geri et Mel B mais des problèmes techniques qui ont rendu le show difficilement supportable. Surtout quand vous n'entendez rien et que vous avez payé votre place plus de 100 euros.