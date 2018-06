Conchita Wurst a (beaucoup) changé : teinture, frange... voici son nouveau look

Le monde entier a découvert Thomas Neuwirth, alias Conchita Wurst, avec une barbe et de longs cheveux bruns, lors de la victoire de la chanteuse et drag-queen autrichienne à l'Eurovision en 2014. Mais le look de l'artiste a bien changé. Elle s'affiche désormais avec une teinture blonde et des cheveux courts.





La diva autrichienne a fait connaître son nouveau style avec plusieurs publications sur Instagram ces derniers jours. Dans la dernière en date, elle s'affiche avec une coupe au bol, barbe et cheveux peroxydés.