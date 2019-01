Conduite en état d'ivresse et interview confession : les frères de Meghan et Kate font encore parler d'eux

Le benjamin du clan Middleton poursuit les confidences et raconte comment il a remonté la pente, entouré d'un médecin et de ses proches. Il dit désormais mettre de l'ordre dans sa vie, s'imposant une liste de dix tâches à remplir chaque jour. Et se fait donneur de conseils : "Si je pouvais vous laisser juste une pensée, ce serait 'c'est ok de ne pas être ok'". Le DailyMail précise que James Middleton n'a pas été payé pour cette interview mais que des dons ont en revanche été faits, à sa demande, aux associations Pets as Therapy et Heads Together. Une pique à Thomas Markle Sr qui a décidé de ne parler aux journalistes

qu'en échange d'une rémunération.