Conflit en Syrie : Angelina Jolie a été reçue à l’Elysée par Brigitte Macron

"La Jordanie, la Turquie, le Liban et l'Irak accueillent ensemble maintenant près de 5,5 millions de réfugiés syriens et constituent un exemple pour le monde", avait déclaré la star américaine, affirmant toutefois qu'à "long terme, l'aide humanitaire n'est pas une solution". "Nous exhortons les membres du Conseil de sécurité à agir pour régler le conflit et à construire la paix en Syrie", avait ajouté Angelina Jolie, qui visite la Jordanie pour la cinquième fois.