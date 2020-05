"Passe les gestes, pas le virus" : Bilal Hassani, Kev Adams et Clara Luciani livrent leurs tutos en vu du déconfinement

"D'abord on retrousse les manches, there you go ! Tu prends ton savon, there you go ! Tu mets l'eau, c'est parti". Face caméra, Bilal Hassani prend bien soin de détailler chaque étape de son lavage de mains.

Un geste barrière essentiel de notre quotidien qui devra être répété plus que de normal dès le 11 mai lors de la première phase du déconfinement. Alors pour s'assurer qu'il soit bien effectué par tous, l'ancien représentant de la France à l'Eurovision a accepté de livrer ses conseils dans le cadre de #CoronaStop.