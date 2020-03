Coronavirus : Blake Lively et Ryan Reynolds font un don de 1 million de dollars

Ils font preuve de générosité et appellent à faire de même. Alors que l'épidémie de coronavirus touche de plus en plus de pays, Blake Lively et Ryan Reynolds ont annoncé avoir fait un don d'un million de dollars pour soutenir les banques alimentaires qui viennent en aide aux plus démunis. L'actrice de 32 ans et le comédien de 43 ans ont expliqué sur Instagram que cette somme sera partagée entre deux associations : Feeding America et Food Banks Canada.

"Le Covid-19 a eu des répercussions brutales sur les personnes âgées et les familles défavorisées. Blake et moi-même donnons 1 million de dollars à partager entre Feeding America et Food Banks Canada. Si vous pouvez faire des dons, ces organismes en ont besoin. Prenez soin de vos corps et de vos cœurs. Restez positifs. Appelez quelqu'un qui est confiné et qui aurait besoin de parler", a écrit Ryan Reynolds sur son compte Instagram, avant de révéler avec humour le (faux) numéro de Hugh Jackman.