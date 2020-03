Coronavirus : Calogero lance une chanson au profit du personnel hospitalier

Une chanson pour la bonne cause. Alors que de nombreux artistes proposent des mini-concerts en ligne à leurs fans, Calogero a dévoilé ce week-end "On fait comme si", un nouveau morceau qu'il a composé et dont les recettes seront reversées au personnel médical qui lutte sans relâche contre la grave crise sanitaire que traverse la France. "Comme vous, je suis confiné. Et j'ai fait une chanson, avec un auteur qui s'appelle Bruno Guglielmi", explique l'artiste au début de la vidéo. "On aimerait que cette chanson serve à quelque chose. Alors on a décidé de verser tous nos droits et toutes les recettes de cette chanson, qui sera disponible jeudi, au personnel soignant", a-t-il expliqué.

Calogero entonne ensuite le titre qui parle du nouveau quotidien des Français, confinés depuis bientôt une semaine maintenant. "C'est un drôle de silence qui vient de la rue, comme un dimanche imprévu. Un homme chante là-bas, sur un balcon, sa voisine l'accompagne au violon. On a dit aux enfants des mots qui rassurent, c'était comme une aventure. On a collé leur dessin sur le frigo, on a éteint les chaînes d'infos", fredonne-t-il.