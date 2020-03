Meghan et Harry se mobilisent en ligne contre le coronavirus

SOUTIEN NUMÉRIQUE - La duchesse et le duc de Sussex, membres actifs de la famille royale jusqu'au 31 mars, ont annoncé qu'ils feraient de leur compte Instagram une plateforme d'informations et de conseils pour faire face à la pandémie mondiale.

Eux aussi sont confinés. A l'abri dans la propriété qu'ils louent sur Vancouver Island, au Canada, et qu'ils ont rejointe dès leur ultime engagement en tant que membres seniors de la famille royale britannique terminé. Mais à moins de deux semaines de l'entrée en vigueur du Megxit, Meghan et Harry ne privilégient pas la fuite en avant et optent pour la main tendue vers l'autre. Au moins numériquement, pour respecter les consignes sanitaires de l'OMS alors que s'étend la pandémie de coronavirus. Le couple princier compte bien utiliser sa puissance sur les réseaux sociaux pour combattre les fake news sur le sujet et mettre en lumière des initiatives destinées à "nous remonter le moral à tous". De bons samaritains 2.0 qui rappellent les règles de base dans ces "temps incertains". "Maintenant plus que jamais, nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres pour la vérité, pour le soutien et pour se sentir moins seul à un moment qui peut honnêtement être très effrayant", ont écrit la duchesse et le duc de Sussex à leurs 11,3 millions d'abonnés sur Instagram mercredi 18 mars.

Le couple veut "construire un voisinage numérique dans lequel chacun se sente en sécurité"

"Tellement de personnes dans le monde ont besoin de soutien maintenant, travaillent sans relâche pour répondre à cette crise en coulisses, sur le front ou chez eux", poursuivent-ils, qualifiant les réactions à travers le globe d'"impressionnantes". "Ce moment ne peut pas être une meilleure preuve de l'esprit humain", insistent-ils. Compassion, empathie et gentillesse, voici ce qui constituera dans les prochaines semaines "la ligne directrice" de Meghan et Harry, qui veulent transformer leur compte Instagram en mine d'informations sur le Covid-19. Le couple va partager des ressources "pour nous aider à naviguer cette incertitude". Au programme : "des informations vérifiées et des faits issus d'experts de confiance", "des mesures pour prendre soin de nos familles" ainsi que des "collaborations avec des organisations qui peuvent soutenir notre bien-être mental et émotionnel".

Le couple se donne aussi pour mission de diffuser "des histoires inspirantes" pour redonner le sourire au plus grand nombre. "Nous sommes tous dans le même bateau et en tant que communauté mondiale, nous pouvons nous soutenir à travers cette épreuve et construire un voisinage numérique dans lequel chacun se sente en sécurité", concluent les parents d'Archie, qui se frottent aux trolls d'Internet et au harcèlement en ligne depuis le début de leur relation.

Le prince William a suivi son frère et sa belle-soeur quelques soeurs plus tard en publiant un message vidéo dans lequel il appelle les Britanniques à faire des dons pour soutenir financièrement les associations locales qui viennent en aide aux personnes touchées par le coronavirus.

Delphine DE FREITAS