Coronavirus : "On va déboucher sur un monde nouveau", prédit Claude Lelouch

On ne peut pas se laisser avoir par un virus qui s’attaque aux plus faibles. - Claude Lelouch, réalisateur et producteur de films.

"Je pense que tout ce qu’il nous arrive dans notre vie, c’est pour notre bien, même si sur le moment c’est cruel. Et en ce moment c’est très cruel, pour ceux qui sont dans les 'tranchées', en première ligne, les malades, les soignants, et tous ceux qui nous permettent de manger et de vivre. On ne peut pas se laisser avoir par un virus qui s’attaque aux plus faibles. Il y a une sorte de lâcheté dans ce virus et on n’a jamais vu des lâches gagner une guerre" a-t-il déclaré.

"Je sais qu’on va gagner, je sais que cela va être cher, très cher, car des gens vont souffrir, mais quelque chose me dit qu’on va déboucher sur un monde nouveau. On ne pourra plus filmer de la même façon, se rencontrer, se parler de la même façon. On est en train de réinventer le monde d’aujourd’hui, il va falloir réinventer le mode d’emploi de notre monde", a ajouté le réalisateur de "Un homme et une femme".