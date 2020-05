Robert Pattinson confiné : le nouveau Batman n'est pas pressé de sortir de chez lui AFP

INSOLITE - Il venait de débuter le tournage de "The Batman" à Londres lorsque la pandémie de coronavirus a paralysé la planète. Confiné dans un appartement loué par la production, Robert Pattinson raconte son quotidien dans le dernier numéro de "GQ". Et visiblement, il n'est pas tout à fait prêt à reprendre le chemin des plateaux.

C’est l’un des comédiens les plus populaires de sa génération. Devenu star à 23 ans grâce au rôle du vampire Edward Cullen dans la saga pour ados "Twilight", Robert Pattinson s’était spécialisé ces dernières années dans les rôles borderline, du "Cosmopolis" de David Cronenberg au récent "The Ligthouse" de Robert Eggers. Si bien que lorsqu’en mai dernier, le réalisateur Matt Reeves lui a confié la lourde tâche de succéder à Ben Affleck dans le costume de Batman, ses fans ont semblé partagé entre excitation et incrédulité. Le tournage de cette nouvelle version des aventures du justicier de Gotham sobrement baptisée "The Batman" a débuté en janvier dernier à Londres, avant que le coronavirus vienne paralyser la fabrication de cette superproduction coûteuse. Comme l’ensemble de l’équipe, l’acteur britannique qui vient d’avoir 34 ans s’est retrouvé confiné du jour au lendemain, une expérience qu’il raconte avec son sens de l’humour si particulier dans une série d’entretiens publiés dans le magazine "GQ".

Je suis allé faire une ballade dans le parc l'autre jour. J'étais terrifié à l'idée de me faire arrêter - Robert Pattinson dans "GQ"

C’est dans un appartement londonien loué sur Airbnb par la Warner que Robert Pattinson réside actuellement en compagnie de sa girlfriend, le mannequin Suki Waterhouse. Un jeune couple qui vit d’amour et d’eau fraiche, ou presque, la production du film s’assurant que sa précieuse vedette garde la ligne en lui faisant livrer des repas diététiques. "Je mange des flocons d’avoine avec de la vanille et des protéines en poudre. Je mélange à peine. Il m’arrive aussi d’ouvrir une boite de thon et de balancer du Tabasco dedans." Amis de la gastronomie, bonsoir. Physiquement, le beau gosse s’entretient mais trop. Le coach personnel engagé par le studio lui a laissé un ballon d’orientation et un poids en lui faisant promettre de s’exercer. Pas gagné… "Faire trop de musculation, ça me pose problème", proteste-t-il. "Dans les années 1970, personne ne faisait ça. Même James Dean n’était pas hyper affûté." Robert Pattinson en profite pour révéler une anecdote sur le tournage de Twilight : "La seule fois où ils m’ont demandé de retirer mon t-shirt, ils m’ont aussitôt demandé de le remettre !".

D’un point de vue psychologique, Robert Pattinson avoue ne pas être trop dépaysé, lui qui a pris l’habitude de vivre à l’abri des paparazzis depuis sa romance hyper médiatisée avec Kristen Stewart. "J’ai immédiatement perdu toute notion de temps", avoue l’acteur. "Beaucoup de gens me le reprochent. J’ai parfois l’impression qu’un truc qui a eu lieu il y a deux ans s’est déroulé la semaine dernière. C’est un trait de ma personnalité qui m’attire pas mal de reproches", ajoute-t-il, révélant que trois de ses amis l’ont appelé… pour lui rappeler de les appeler. Comme des millions d'individus sur la planète, Robert Pattinson semble s'être tellement habitué au confinement qu'il avoue redouter le retour à la vie d'avant. "Je suis allé faire une ballade dans le parc l'autre jour", raconte-t-il. "J'étais terrifié à l'idée de me faire arrêter. Je sais qu'on a le droit de courir. Mais la terreur que j'éprouve est plutôt extrême." Pas terrible lorsqu'on est supposé interpréter l'un des superhéros les plus mythiques de l'histoire de la pop culture, non ? Si le tournage reprend dans le courant de l'été, et si sa vedette accepte de sortir de chez elle, "The Batman" devrait sortir le 1er octobre 2021 aux Etats-Unis.

Jérôme Vermelin