Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit adressent une émouvante chanson au personnel soignant

Les artistes continuent à rendre hommage au personnel soignant. C'est au tour de Vanessa Paradis de poster une chanson pour remercier tous ceux qui se battent jour et nuit pour prendre soin des malades. "Bonjour, on a une petite chanson pour vous, pour tout le personnel hospitalier qui prenait soin de nous et des nôtres sans cesse. On pense tellement fort à vous et on vous remercie du fond du cœur", explique la chanteuse dans une vidéo diffusée sur le compte Instagram de sa sœur Alysson Paradis et de son mari, Samuel Benchetrit.

Installés dans une chambre, la chanteuse vêtue d'un chemisier bleu et le réalisateur qui l'accompagne à la guitare livrent un morceau d'une grande douceur. "Je vous envoie cette tendresse, que je gardais juste pour vous. Vous qui soignez tant de détresse, moi à l'abri je pense à vous. Dans vos jours noirs où rien ne cesse, il y a nos vies, c'est grâce à vous. Dans vos nuits blanches loin des caresses, il y a vos vies, merci pour tout, merci pour tout”, chante l'interprète de "Joe le taxi".