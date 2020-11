Covid-19 : l’équipe de "Matrix 4" organise une fête géante au mépris des règles sanitaires

"L’atmosphère était exubérante", rapporte une participante. "Tout le monde s’était soumis à un test PCR à l’avance. Tout le monde devait venir avec un masque mais beaucoup de gens l’ont retiré au fil de la soirée", ajoute-t-elle, précisant bien qu’il ne s’agissait nullement d’un tournage. "Nous n’avons reçu aucune instruction, il n’y avait pas de clap et personne ne filmait." Toujours d’après Bild, qui a diffusé des images prises par les participants sur son site internet , la fête avait été organisée par Lana Wachowski et sa sœur Lily, qui produit le film, sous le nom de code "Icecream Teamevent".

Le quotidien raconte que les festivités auraient débuté à 6h du soir et se seraient achevées à l’aube le lendemain. Au programme : DJ, danseurs, spectacle pyrotechnique et même séance de tatouages souvenirs. Au menu : sushi, sake, pizzas, saucisses et gâteau au chocolat vegan. Le quotidien rapporte même que des tentes de bédouins et des caravanes décorées façon hippies auraient été installées pour les invités souhaitant davantage d’intimité...