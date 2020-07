Coronavirus: la star de Bollywood Aishwarya Rai Bachchan hospitalisée avec sa fille

La superstar de Bollywood et ancienne Miss Monde Aishwarya Rai Bachchan, qui avait été testée positive au coronavirus il y a près d'une semaine, a été hospitalisée à Bombay avec sa fille de huit ans, rapportent vendredi plusieurs médias. Aishwarya Bachchan, qui est âgée de 46 ans, et sa fille Aaradhya s'étaient placées en quarantaine à leur domicile mais ont dû être transférées à l'hôpital après avoir fait état de "difficultés à respirer", précise le Times of India.

"Elles vont bien", a fait savoir à l'agence de presse Press Trust of India une source à l'hôpital où se trouvent déjà le mari de l'ancienne Miss Monde, l'acteur Abhishek Bachchan, et son beau-père et légende vivante du cinéma indien, Amitabh Bachchan.