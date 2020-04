Coronavirus : Lady Gaga appelle Macron à s'engager dans la lutte internationale

Lady Gaga interpelle Emmanuel Macron. La chanteuse, qui proposera ce samedi 18 avril un concert caritatif confiné baptisé "Together At Home" ("Ensemble à la maison") et destiné à récolter des fonds pour lutter contre le coronavirus, a lancé un message au président de la République sur Twitter. “Président Emmanuel Macron, vous avez montré l’année dernière votre leadership dans la lutte contre les pandémies. Nous avons besoin de votre aide dans le combat mondial contre le Covid-19 avec les Nations unies, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations et Gavi, l’Alliance du vaccin. Nous sommes tous dans le même bateau", a publié la star sur son compte.