Madonna relaie une vidéo conspirationniste sur le Covid-19, Instagram la censure

Madonna aurait-elle perdu la tête ? La chanteuse a relayé sur son compte Instagram une vidéo qui fait la promotion des théories complotistes autour du coronavirus. Suivie par 15 millions de personnes, l'artiste a expliqué en légende qu'un vaccin sur le coronavirus "a été découvert, approuvé et est disponible depuis plusieurs mois", mais qu'il n'était pas encore en circulation car "ils préfèrent laisser la peur contrôler les gens et laisser les riches devenir plus riches et les pauvres s'appauvrir", clame la Madone.

Résultat : Instagram a décidé de bloquer la publication avant de préciser qu'il s'agissait d'une fausse information. Quelques heures plus tard, le réseau a supprimé le message. "Les personnes qui ont réagi, commenté ou partagé cette vidéo verront des messages les redirigeant vers des informations faisant autorité sur le virus", a déclaré Raki Wane, un porte-parole de la plateforme comme le rapporte The Guardian.