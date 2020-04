Coronavirus : vu dans la trilogie "Star Wars", l'acteur Andrew Jack a succombé au Covid-19

Il a également collaboré avec Robert Downey Jr, pour les films "Chaplin" et "Sherlock Holmes" ou encore avec Matt Reeves, pour le film "The Batman" dont la sortie est prévue pour 2021.

Dans un message publié sur Instagram, Gabrielle Rodgers, la compagne de Andrew Jack, en quarantaine en Australie et qui n'a pu être au chevet de son mari, lui a rendu un vibrant hommage : "Cela me brise le cœur de vous dire que nous avons perdu un homme aujourd’hui. Andrew Jack a reçu un diagnostic de coronavirus lors de son admission à l’hôpital il y a moins de 48 heures dans la banlieue de Londres. Il est décédé aujourd’hui. Il ne souffrait pas et s’est enfui paisiblement, sachant que ses enfants, beaux-enfants, petits-enfants, frère, amis et moi étions tous 'avec' lui. Prenez soin de vous, les amoureux."