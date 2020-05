Youssou N'dour, Salif Keita... Les stars de la musique africaine "unies" pour un grand concert virtuel

Chanter pour la bonne cause. Ce lundi 25 mai, à l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique, une centaine d'artistes se sont retrouvés pour un concert virtuel mondial. A l'image du "One World : Together At Home" avec les Rolling Stones ou Taylor Swift, le "Wan" (Worldwide Afro Network) 2.0 African TV Show a réuni les plus grandes stars de la musique africaine sur les réseaux sociaux et sur 200 chaînes africaines, avec 500 millions de téléspectateurs potentiels, comme l'ont expliqué les organisateurs à l'AFP.

"Après la Covid-19, l'Afrique sera grande, l'Afrique sera forte. Ensemble on est imbattable", a lancé la star malienne Sidiki Diabaté, virtuose de la Kora, qui participait à l'événement aux côtés de Salif Keita, Fally Ipupa, Angelique Kidjo, Awadi, Magic System, Ziza, Fanicko, Tiken Jah Fakoly, Femi Kuti, Zeynab ou Bebi Philip. Tous ont joué depuis leurs salon, studio ou jardin pour quelques mots, mesures ou des chansons entières avec comme punchline finale invariable "Together as one": "Unis comme un" (jeu de mot en anglais entre les mots WAN et "One").