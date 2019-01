Corps post-accouchement : Diane Kruger nous flingue le moral en s'affichant dans un sublime bikini

Le genre de message qui fait du bien, me direz-vous, le genre de message qui montre que oui, "les people sont des gens comme les autres" (si, si), qui n’ont pas nécessairement 18 nounous pour les aider, ni une maquilleuse à temps plein à la maison. Donc du coup, on l’aimait bien, Diane Kruger. Mais ça, c’était avant qu'elle ne flingue notre moral par un simple nouveau post, publié dimanche : elle s’y dévoile, dans un sublime bikini noir, sous le soleil – évidemment -, et surtout, dans un corps absolument parfait, et ce, seulement deux mois après avoir accouché. Abdos à l'appui.