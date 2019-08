Des fans du chanteur ivoirien DJ Arafat ouvrent son cercueil pour prendre en photo sa dépouille

La tombe et le cercueil du chanteur ivoirien DJ Arafat ont été ouverts par des fans ce samedi matin à Abidjan, alors que la star du coupé-décalé venait d'être inhumée après une nuit d'hommage musical, selon des témoignages recueillis par l'AFP. Sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on peut voir une foule de jeunes agités qui ont ouvert la tombe et le cercueil de DJ Arafat, prenant en photo sa dépouille.