Coup de théâtre, Vanessa Paradis ne témoignera pas au procès de Johnny Depp contre "The Sun"

Mais coup de théâtre. Comme l'ont annoncé nos confrères du Mirror et de Sky News , l'avocat du comédien David Sherborne a annoncé que la chanteuse et comédienne qui devait s'exprimer en visioconférence depuis son domicile en France, ne figurera pas parmi les témoins interrogés. Idem pour Winona Ryder, qui a également partagé la vie de Johnny Depp. "Je n'ai pas besoin d'appeler Mme Paradis ou Mme Ryder même si ce serait un plaisir de les avoir ici ", a déclaré David Sherborne.

La Haute Cour de justice de Londres, où se déroule le procès, ayant reconnu que les accusations de violences conjugales ne provenaient que d'Amber Heard, l'avocat a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'entendre leur témoignage. D'autant que ces dernières ont déjà apporté leur soutien à Johnny Depp dans des témoignages écrits et versés à la procédure. "Je connais Johnny depuis plus de 25 ans. Nous avons été partenaires depuis 14 ans et nous avons élevé nos deux enfants ensemble.

Pendant toutes ces années, j'ai connu Johnny comme un père et une personne aimable, attentive, généreuse et non violente", avait expliqué Vanessa Paradis.