Coupé de "Maman, j'ai encore raté l'avion" au Canada, Donald Trump s'en amuse sur Twitter

L'impeachment ? Donald Trump n'a pas l'air de trop s'en inquiéter. Mis en accusation, le président américain n'a pas l'esprit à sa possible destitution et le prouve chaque jour sur Twitter où il réagit à peu près à tout et n'importe quoi. Surtout n'importe quoi... Dans la nuit du 26 au 27 décembre, il a pris le temps de commenter la suppression de sa courte apparition dans "Maman, j'ai encore raté l'avion" lors de sa diffusion à la télévision canadienne cette semaine.

L'ancien magnat y donne la réplique au jeune Kevin, interprété par Macaulay Culkin, dans le hall du très chic Plaza Hotel à New York, que Trump venait de racheter au moment du tournage en 1992. Si ses supporteurs ont crié au scandale et à la censure, le principal intéressé a pris la nouvelle avec humour. "J'imagine que Justin T n'apprécie pas vraiment que je l'aie fait payer plus pour l'Otan ou le commerce !", a-t-il écrit en moquant le Premier ministre canadien Justin Trudeau.